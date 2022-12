İçişleri Bakanı Soylu, Bulgar mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile görüştü. Tarabya'daki Vilayet Evleri'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Soylu, Demerdzhiev ve beraberindeki heyetle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in İstanbul'da yaptığı görüşmenin akabinde alınan kararlar çerçevesinde birtakım adımların atılması için bir araya geldiklerini hatırlatan Soylu, yaklaşık son 5 aydır Demerdzhiev ile 13 kez görüştüklerini ifade etti.

Bakan Soylu, iki ülke arasındaki komşuluk, tarihi ve kültürel birlikteliğe dikkati çekerek, sürekli olarak çözüme yönelik işbirliği halinde olduklarını söyledi.

Türkiye ile Bulgaristan arasında kurulan ortak mekanizmanın 6 Aralık'ta çalışmaya başladığını anlatan Soylu, "Yine Sayın Cumhurbaşkanlarımızın talimatları çerçevesinde son yapılan görüşmede alınan kararla birlikte hem Kapıkule hem de Hamzabeyli sınır kapılarında gerek teknolojik dönüşümün sağlanması, gerekse de kapasitelerin artırılması hususunda Sayın Demerdzhiev ve bizde de hem Ticaret Bakanımızla hem İçişleri Bakanlığıyla birlikte bir çalışma hemen başlıyor." diye konuştu.

Soylu, uzun zamandır gündemde olan Kırklareli Beğendik'le Rezve Deresi'nin üzerinde yeni bir dostluk kapısı açıldığını belirterek, burada yeni bir köprünün yapıldığını, bugün bu köprünün altyapısını tekrar değerlendirdiklerini dile getirdi.

Köprünün önce yayalara açılacağını aktaran Soylu, "İki ülke arasında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyle ilgili hem bilgi alışverişi hem de ortak mücadele konusunda bir adım atıldı. Yine özellikle göçmen kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği hususunda uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Bu göç akımının durdurulması, engellenmesi için ve bu açıdan da bu konuda bir bilgi alışverişi içerisinde bulunmayı ve aynı mücadelenin aksamadan devam etmesi konusunda bir ortak mutabakatımız oldu." ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu, iki ülke arasında gerçekleştirilen ve imza aşamasına gelen güvenlik işbirliği anlaşması ile kolluk kuvvetleri arasındaki eğitim işbirliği anlaşması hususunda bir an önce tamamlama konusunda bir mutabakata vardıklarına vurgu yaparak, Bulgaristan sınır güzergahında optik kuleler yapıldığını, yeni bir fiziki sistem konusundaki çalışmanın da kendi taraflarında başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde de dile getirildi. Kapıkule dünyanın geçiş açısından ikinci büyük kapısı, ticaret açısından da. Özellikle üretimimizin ve ihracatımızın arttığı bu dönemde Kapıkule'deki sınır geçişleri, ticari geçişler bizim için çok önem taşıyor. Bulgaristan için de önem taşıyor. Özellikle frigofirik taşımalarda bu büyük bir önem taşıyor. Güzel bir haber de aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kapıkule'nin yanında Hamzabeyli'de de Sayın Bakan bir frigofirik ve ilgili gıda laboratuvarının yapılacağı konusunda bir bilgiyi paylaştı. Yine Bulgaristan'la hem komşuluk hem kardeşlik ilişkilerimiz açısından iki ülkenin karşı karşıya kaldığı afet konularında da ortak havuz oluşturulması hususu değerlendirildi. En son olarak suçluların iadesi konusunda Sayın Bakan'ın gayretini ve bu konudaki çabasını biliyoruz. En son Levent Göktaş verildi Bulgaristan'dan. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine PKK, KCK, PYD, FETÖ ve DHKP-C konusunda da ortak işbirliğimizin güçlü bir zeminde olduğunu bir kez daha huzurunuzda teyit etmek isterim."

Sınırda devriye gezen bir polis memurunun öldürülmesiyle ilgili failleri hemen yakaladıklarını ve ortak soruşturma yürüttüklerini anlatan Soylu, polis memurunun ailesine ve Bulgar halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

- "Her türlü terör eylemiyle ilgili mücadele edeceğimizi söyledim"

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev de iki ülkenin cumhurbaşkanlarının yaptığı görüşmeden sonra bu görüşmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bizim görevimiz somut adımları atmaktı" diyen Demerdzhiev, "Soylu'ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çok büyük bir göçmen baskısıyla karşı karşıyayız, bu mücadelede bize çok büyük destekleri oluyor. Bu, iki ülke arasındaki işbirliği AB tarafından da görülüyor ve değerlendiriliyor diye düşünüyorum. Çünkü biz aslında AB dış sınırını koruyan taraftayız. AB'nin, her iki ülkenin gösterdiği bu büyük çabalara daha fazla destek vermek için adım atacağına eminim." görüşünü paylaştı.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kontrol noktalarında çalışmaların iyileştirilmesi için yapılacak ilk somut adımları görüştüklerini dile getiren Demerdzhiev, bu iki kontrol noktasında artan yoğun trafiğin daha hızlı işlemden geçmesini sağlayacaklarını vurguladı.

Sınır kontrol noktalarındaki çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Demerdzhiev, şunları kaydetti:

"Her gün bilgi alıyorum ve trafiğin durumunu izliyoruz. Yeni bir görev aldık, bu iki sınır kontrol noktasına ulaşımın daha iyi sağlanması için bir demir yolu ve kara yolu inşaatı planlıyoruz. Sadece bu şekilde hızlı gelişen Türk ekonomisine ve her sene artan trafiğe cevap verebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında her iki ülke topraklarında faaliyet gösteren terör organizasyonlarına karşı yapacağımız mücadelenin somut adımlarını görüştük. Bu konuda bilgi alışverişinde bulunduk ve başarılı mücadele için gerekenleri yaptık. Türk tarafı bizim öldürülen sınır polisimizle ilgili araştırmaları yaptı ve bu konuda Türk tarafına müteşekkiriz. Bu konuda tam işbirliği sağladığımıza seviniyorum ve gerçeğe yakın zamanda ulaşacağımızı umut ediyorum. Gerçekten bu öldürülmenin arkasında duran sebepleri daha net bulacağımıza inanıyorum. Türkiye'de meydana gelen terör eylemiyle ilgili üzüntümüzü belirtmek istiyorum, Bakan Soylu'ya daha önce üzüntümü belirttim. Sayın Soylu'yu temin ettim ki her türlü terör eylemiyle ilgili her konuda çok yoğun mücadele edeceğimizi ve gerekli irademizi ortaya koyacağımızı söyledim. Bizim topraklarımıza bir şekilde gelen her bir terörist veya onlara yardım yataklık eden herkesin tutuklanıp adalete teslim edileceğini söylüyorum. Bu konudaki çabalarımız artarak devam edecektir."