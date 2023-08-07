İBB vapuru başkanın oğlunun sevgilisine tahsis edildi

Eğlence mekanı işletmecisi Çatak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim'in uzatmalı sevgilisi... Mehmet Selim İmamoğlu ile Melis Çatak'ın evlilik hazırlığı yaptığı belirtiliyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu ise müstakbel gelininin iş hayatında başarılı olması için belediye kaynaklarını sonuna kadar seferber etti. Çatak'ın İBB kasasından kaptığı en büyük hediye, İstanbul halkına hizmet etmesi gereken şehir hatları vapuru oldu.

İSTANBUL HALKININ VAPURU ŞİMDİ ONUN

Eğlence sektöründe hizmet veren Nebula adlı şirketin sahibi Melis Çatak, halkın vergileriyle alınmış vapuru İBB'den kiralayarak burayı hem 'yüzen ofis' olarak kullanıyor hem de İstanbullunun vapurunda çeşitli eğlence partileri düzenleyip hatırı sayılır bir gelir elde ediyor.

Melis Çatak, yıllardır eğlence sektöründeki ağabeyi Erdinç Çatak'la birlikte İstanbul-Bebek'te 'Nebula' adlı bir mekanın da işletmeciliğini yürütüyor. Eğlence mekanı kurmak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti de veren ağabey-kardeş Çatak'ların, İstanbul halkının vapurunu özel ofis yapmak için ne kadar kira ödediği bilinmiyor.

GARİPOĞLU AİLESİNE PARTİ VERECEK Mİ?

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu ile evlilik hazırlığı yaptığı için Melis Çatak'ın vapuru edinme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığına kesin gözüyle bakılıyor. Çatak, geçtiğimiz günlerde Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile Çeşme'de çektirdiği fotoğrafla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Sakine Garipoğlu, üzerinde cinayet işlenen ve Münevver Karabulut'un kanı bulunan koltukta kahkaha atarken yayınladığı fotoğrafla Türkiye'nin nefret objesi haline gelmişti. Ekrem İmamoğlu'nun 'çok yetenekli' müstakbel gelini Melis Çatak, masonik ritüellerin merkezindeki Garipoğlu ailesiyle içli dışlı biri.

İmamoğlu tarafından Melis Çatak'a tahsis edilen vapurda Garipoğlu ailesinin yeni 'ayinler' yapıp yapmadığı şimdilik bilinmiyor.

"ETKİNLİK İÇİN DM ATIN"

Melis Çatak, İBB'den vapuru ne şartlarda aldığını sadece yakın çevresine açıklıyor. Nebula şirketinin sosyal medya hesabına bu yüzden şunları yazmış:

"Yeni ofiste neler oluyor? Bu yaz neler olacak? Gerçekten vapuru ofise mi çevirdiniz? Hakkaten hareket ediyor mu? Etkinlik yapmak istiyorum! Kaç kişi alıyor bu vapur? Marka anlaşmalarınız bitti mi? Abi hakkaten çok iyi duruyor ama biz gelebiliyor muyuz?

Bu ve benzeri tüm sorular için ekipten birini tanıyorsanız hızlıca konuşun derim, günler dolmak üzere, atölye biletlerini daha açmadık. Tanımıyorsanız da dm atın, ben size döneceğim.

Off başlıyoruz, başladık!"

Kaynak: TrHaber.com