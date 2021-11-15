Hulusi Akar ve Şoygu'dan kritik Suriye görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 15.11.2021, 18:32 15.11.2021, 18:44
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Şoygu telefonda görüştü.
Görüşmede, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında karşılıklı görüşler paylaşıldı.
Kaynak: AA
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