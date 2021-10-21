Hulusi Akar toplantı için NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na geldi.
Dış Politika 21.10.2021, 14:17 21.10.2021, 14:27
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret ederek personelle görüştü, süren çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını söyledi.
Türkiye'nin bugüne kadar NATO'da üzerine düşenleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, bundan sonra da bu görevlerini sürdüreceğini belirtti.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı, hazirandaki NATO Zirvesi'nden ve ittifakın bu yaz Afganistan'dan çekilmesinden sonra düzenlenen ilk toplantı olması bakımından önem taşıyor.
Kaynak: AA
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