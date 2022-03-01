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Hulusi Akar Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'de bulunan Kırgız Savunma Bakanı Bekbolotov ile Ankara'da görüştü.

Dış Politika 01.03.2022, 17:28
Hulusi Akar Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov tarafından, Türkiye ve Kırgızistan arasında "Askeri ve Askeri Teknik İş birliğine İlişkin Faaliyetlere Yönelik Yol Haritası" imzalandı.

Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov'u, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Bekbolotov ile Akar, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki "Askeri ve Askeri Teknik İş birliğine İlişkin Faaliyetlere Yönelik Yol Haritası"na imza atan iki bakan, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"Değerli kardeşim Baktibek" diye hitap ettiği Kırgız mevkidaşını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, son derece samimi, yapıcı, kapsamlı ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ortak değerlere, kültüre ve geçmişe dikkati çeken Hulusi Akar, şunları kaydetti:

" Kırgızistan'ın istikrarı, güvenliği hem bizim hem de bölge için çok önemli. İlişkilerimiz kardeşlik temelinde hızla, kapsamlı ve istikrarlı şekilde gelişmektedir. Daha öncekilere ilaveten geçen haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ortaya koydukları Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konsey Çerçevesi kapsamında savunma ve güvenlik konularına yönelik çalışmaları, bugün yol haritasını imzalayarak somut hale getirdik. Türkiye ve Kırgızistan silahlı kuvvetlerinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri paylaşmak suretiyle ikili ve askeri ilişkilerimizi daha kapsamlı hale getirme ve geliştirme imkanına sahibiz. Teknik ve danışmanlık konularında bize ne düşerse kardeşlerimizle bunları paylaşmaya hazırız."

Akar, güçlü Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerinin, yüksek teknolojiye sahip savunma sanayi tarafından desteklenmesine yönelik de katkı vermeye hazır olduklarını belirterek, iki ülke arasında savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

FETÖ ile mücadeleye de değinen Akar, "Sayın Bakan'a, değerli kardeşime de ifade ettik, gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle gerekli tedbirleri alacaklar." diye konuştu.

"İlişkilerimizin gelişerek devam etmesini temenni ediyorum"

Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov da kendine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında 5 senelik stratejik plana yönelik savunma ve güvenlik konularındaki yol haritasına imza attıklarını ifade eden Bekbolotov, "Görüşmelerimiz sırasında uluslararası askeri ve siyasi durumu da geniş şekilde değerlendirme fırsatı bulduk." dedi.

İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran konuk bakan, Türk Silahlı Kuvvetlerine başarılar diledi ve iki ülke ilişkilerinin gelişerek devam etmesini temenni etti.

Kaynak: AA
#hulusi akar #milli savunma bakanı #Kırgızistan #bekbolotov
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