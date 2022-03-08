Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi.

Akar görüşmede Flake'e görevinde başarılar diledi.