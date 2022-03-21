Hollanda Başbakanı Rutte yarın Türkiye'ye geliyor
Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Dış Politika 21.03.2022, 22:21
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.
Kaynak: AA
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