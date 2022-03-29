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Haftanın Şahsiyeti: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'

Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da başlayan barış görüşmelerini tüm dünya yakından takip ederken müzakereler dünya basınında da geniş yer buldu.

Dış Politika 29.03.2022, 14:14 29.03.2022, 14:24
Haftanın Şahsiyeti: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'

Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da başlayan barış görüşmeleri dünyanın gündeminde. Yayın kuruluşlarının canlı verdiği müzakerelere ilişkin gelişmeler son dakika ile duyuruluyor. Haberlerde "diplomasi trafiğini Türkiye yürüttü" vurgusu yapılıyor.

Türkiye'nin ara buluculuğu ile İstanbul'da yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri, uluslararası basının birinci gündeminde yer aldı.

İstanbul'daki kritik görüşme yakından takip ediliyor, son dakikalar ile kamuoyları bilgilendiriliyor.

Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online’da “Haftanın Şahsiyeti” köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yer verdi. “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

"Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değil"

Alman yayın organı Deutsche Welle, "Rusya ve Ukrayna müzakerecileri Türkiye'de barış görüşmeleri için masaya oturdu" başlığı attı.

Müzakere görüşmelerinin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkes çağrısında bulunduğu da vurgulandı.

Haberde Erdoğan'ın "Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değil" ifadesini paylaştı.

"AB, BM, Papa değil Erdoğan barış görüşmesini sağladı"

Weimer, Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler’in değil Erdoğan’ın İstanbul’da organize edebildiğini söyledi.

"Alman gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor." yorumunda bulundu.

“Dünya İstanbul’a bakıyor”

İstanbul’daki müzakere görüşmeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Weimer, değerlendirmelerine şunları ekledi:

"Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor. Rusya ve Ukrayna temsilcileri, Türk metropolünde ateşkes hakkında görüşmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda şahsen anlaştı. Bakanlar düzeyindeki ilk görüşmeler 10 Mart'ta Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleşti. Erdoğan, Putin'in Ukrayna'dan onurlu bir şekilde çekilmesi gerektiğini formüle ediyor. Erdoğan uyguladığı politikalarla kendisini her iki savaşan taraf için de diplomatik bir müzakereci olarak konumlandırmayı başardı. Erdoğan her iki tarafta da iyi ilişkilere vurgu yapıyor. Türkiye için hem Rusya hem de Ukrayna Karadeniz'de iyi komşular. Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasından kaçınan tek üye oldu. Türkiye ayrıca Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayan tek NATO ülkesidir” dedi. Rusya’daki Türk işletmelerinin öneminde de bahseden Weimer, “Avrupa Birliği’nden farklı olarak, Ruslar halen birçok Türk ATM'sinden yerli banka kartlarını kullanarak para çekebiliyor. Türk inşaat firmalarının Rusya'daki faaliyetleri de önemli. Türk şirketlerinin Rusya'daki inşaat projelerinin toplam hacmi yakında 100 milyar dolara ulaşacak."

"Türkiye garantör ülke"

İngiliz Financial Times gazetesi ise dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Moskova'nın, Ukrayna'nın askeri ittifaka girmemesi halinde, Avrupa Birliği üyesi olmasına izin vermeye hazırlandığını yazdı.

Fransız haber kaynakları, Ukrayna'da saldırılar devam ederken, diplomasi trafiğini Türkiye'nin yürüttüğüne dikkati çekti.

France24, "Rusya-Ukrayna görüşmeleri İstanbul'da başladı." başlığını kullandı.

Haberde Türkiye garantör ülke olarak nitelendi.

"Müzakerelerin İstanbul'da yapılması tesadüf değil"

Çin'in Chengdu Shangbao gazetesi de "Müzakereler Neden Türkiye’de?" başlığını attıktan sonra, "NATO üyesi olarak iki tarafın da güvenini kazandı" ifadesini kullandı.

Haberde müzakerelerin İstanbul’da yapılmasının tesadüf olmadığı belirtildi.

"Türkiye ara buluculuk rolünde tek ülke konumunda"

Amerikan CNN televizyonu da benzer bir başlıkla "Neden Türkiye ara buluculuk için tek ülke konumunda?" diye sordu.

Haberde, "Türkiye'nin iki taraf arasındaki tutumu, onu ara buluculuk rolünde tek ülke konumuna getiriyor." ifadesi kullanıldı.

TRT

#rusya #Ukrayna #müzakere
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