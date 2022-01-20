"GKRY'nin Antalya Diplomasi Forumu'na davet edilmesi söz konusu olamaz"
Diplomatik kaynaklar Kıbrıs Rum kesiminin Antalya Diplomasi Forumu'na davet edildiği iddiaları yalanladı.
Dış Politika 20.01.2022, 21:05 20.01.2022, 21:16
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye tarafından Antalya Diplomasi Forumu'na davet edildiğine dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.
Diplomatik kaynaklar, GKRY'deki yayın kuruluşu "RIK"te yer alan, GKRY'nin Türkiye tarafından Antalya Diplomasi Forumu'na davet edildiğine dair haberlerle ilgili olarak, GKRY'nin Foruma davet edilmediğini ve böyle bir davetin söz konusu olamayacağını ifade etti.
Kaynaklar ayrıca, serbest bir tartışma platformu teşkil eden foruma, GKRY'den de münferit akademisyenler ve uzmanların katılımının düşünülebileceğini söyledi.
Kaynak: AA
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