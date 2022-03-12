Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi yaptı.

İkilinin görüşmesinde güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmeler ele alındı