Fuat Oktay Ersin Tatar'la görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.
Dış Politika 29.01.2022, 18:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın resmi konutundaki görüşmede, Kıbrıs ve bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğine dair hususlar ele alındı.
Kaynak: AA
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