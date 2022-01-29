Fuat Oktay Ersin Tatar'la görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın resmi konutundaki görüşmede, Kıbrıs ve bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğine dair hususlar ele alındı.