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Finlandiya Savunma Bakanı, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmak için perşembe günü Ankara'ya geliyor.

Dış Politika 06.12.2022, 10:29
Finlandiya Savunma Bakanı, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Kaikkonen ile Milli Savunma Bakanlığında perşembe günü bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya gelecek.

Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Kaikkonen ile Milli Savunma Bakanlığında perşembe günü görüşecek.

Görüşmede, ikili savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecinin de ele alınması bekleniyor.

"Terörizm şu anda tüm ülkeler için ciddi problem"

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Akar, Türkiye’nin NATO'nun açık kapı politikası ile ilgili bir sıkıntısının olmadığını ama Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

NATO’nun bir güvenlik örgütü olduğunu aktaran Akar, "NATO'nun en büyük mücadele alanlarından biri terörizm. Terörizm şu anda tüm ülkeler için ciddi bir problem. Birden fazla terör örgütü ile mücadele eden tek ülke Türkiye. Bunun görülmesi, bu konuda yaptıklarımızın farkındalığının artırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında Madrid Zirvesi sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik imzalanan üçlü memorandum olduğunu da hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Memorandum açık. İsveç ve Finlandiya tarafından imza altına alınan taahhütler var. Biz bunların yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu memorandumun bir son değil bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunların yapılmasının ardından TBMM kararını verecek. Biz de İsveç ve Finlandiya'ya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'daki durumu da yakından takip ediyoruz. Hala bu ülkelerde maalesef birtakım provokatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz."

#Finlandiya Savunma Bakanı #türkiye
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