Filistin Devlet Başkanı, Ankara'ya geldi
Filistin Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye geldi.
Dış Politika 22.08.2022, 16:32
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.
Abbas'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, belediye yetkilileri ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa karşıladı.
Kaynak: AA
31
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|3
|7
|2. Beşiktaş
|3
|7
|3. Gaziantep FK
|3
|7
|4. Adana Demirspor
|2
|6
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Trabzonspor
|3
|6
|9. Fenerbahçe
|2
|4
|10. Alanyaspor
|2
|4
|11. Kayserispor
|3
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. İstanbulspor
|2
|0
|18. Karagümrük
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|1
|1
|13. Altınordu
|2
|1
|14. Keçiörengücü
|2
|1
|15. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. M. United
|2
|0
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Valencia
|2
|3
|10. Real Sociedad
|2
|3
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0