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Filistin Devlet Başkanı, Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye geldi.

Dış Politika 22.08.2022, 16:32
Filistin Devlet Başkanı, Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Abbas'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, belediye yetkilileri ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa karşıladı.

Kaynak: AA
#Filistin Devlet Başkanı #ankara
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