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FETÖ hayranını tıraş edip yeniden ekrana çıkarmışlar

Saadet Partisi'nin yayın organı TV5'teki FETÖ hayranı sunucu deşifre olduktan sonra kanaldan kovulduğu açıklanmıştı. Ancak aradan kısa bir süre geçtikten sonra aynı isim tıraş edilerek yeniden ekrana çıkarıldı.

Dış Politika 13.04.2023, 12:09 13.04.2023, 12:19
FETÖ hayranını tıraş edip yeniden ekrana çıkarmışlar

Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV5'te yaşanan skandallara bir yenisi eklendi.

Daha önce FETÖ üyesi Hakan Şükür'ü yayına alarak övgüler dizen sunucu Mehmet Ali Kalaycı tepkiler üzerine sözde kanaldan kovulmuştu. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Meğer parti ve kanal yönetimi kamuoyunu kandırmak için Kalaycı'yı geçici bir süreliğine ekrandan almış. 

Daha önce sakallı olduğu bilinen Kalaycı, tıraş edilerek yeni bir imajla yeniden ekrana çıkarıldı.

Kalaycı'nın yeniden ekrana döndüğü yine bir skandalla ortaya çıktı.

FETÖ mensubu Hakan Şükür'ü aldığı yayında övgü dolu sözler ve ifadeler kullanan Kalaycı, geçtiğimiz günlerde Milli Görüş'ün yaşlı isimlerinden birine karşı ekranda terbiye sınırlarını aşan hareketlerde bulundu.

Yaşlı başlı vaize karşı takındığı terbiyesiz davranışları sosyal medyada geniş yankı bulan ismin Hakan Şükür'ü aynı kanalda öven kişi olduğunun ortaya çıkması ise çok zaman almadı. 

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