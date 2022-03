Fahrettin Altun'dan müzakere paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, küresel krizlerin çözülmesi ve bölgesel ihtilafların sona erdirilmesinde aktif bir rol oynamaya devam ettiğini belirten Altun, "Türkiye, barış ve istikrarın hizmetinde sürdürülebilir bir küresel sistem inşa etmek için her zaman bir yol haritası sağlamaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bölgesinde ve dünyada istikrar sağlayıcı bir güçtür. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye bir kez daha, Rusya-Ukrayna savaşını etkili bir diplomasiyle sona erdirmek için elinden geleni yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye continues to assume an active role in the resolution of global crises and ending regional conflicts. Türkiye always seeks to provide a roadmap toward building a sustainable global system in the service of peace and stability.