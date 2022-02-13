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Fahrettin Altun'dan BAE gazetesine makale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi, BAE’nin ulusal gazetesi Al-Ittihad’da, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmesine yer veren bir makale yayımlandı.

Dış Politika 13.02.2022, 12:50
Fahrettin Altun'dan BAE gazetesine makale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BAE’nin ulusal gazetesi Al-Ittihad’da bir makale yayımladı. 

"İlişkilerimizi bir üst seviyeye taşımayı ümit ediyoruz"

Altun, makaledeki değerlendirmesinde,  pandemi sonrası karşı karşıya kalınan küresel ve bölgesel zorluklarla baş etmek için çok farklı bir yaklaşımın gerekli olduğunu belirterek,  dünya çapında giderek artan istikrarsız ve ön görülemeyen gelişmelerin yaşandığı bir dönemde küresel ve bölgesel iş birliğinin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

İçinde bulunulan bölgenin, dünyanın herhangi bir bölgesinden daha fazla uzlaşı, koordinasyon ve iş birliğine yönelmeyi gerektirdiğini vurgulayan Altun, “Türkiye, bölgenin geleceğinin ekonomik iş birliği ve siyasi diyalog zemininde olması gerektiği inancındadır. BAE’nın da bu vizyonu paylaştığını ve Türkiye ile daha istikrarlı ve müreffeh bir bölge için çalışmaya hazır olduğunu görmekten memnuniyet duymaktayız. Cumhurbaşkanımızın ziyareti de, BAE'nin bu hedeflere katkıda bulunma bağlamında bölgedeki kritik önemini kabul ettiğinin bir kanıtıdır. Cumhurbaşkanımızın BAE ziyareti ile bölgesel barış adına yapıcı diyaloğu güçlendirmeyi ve sürdürmeyi, ilişkilerimizi bir üst seviyeye taşımayı ümit ediyoruz.” dedi.

“Kalıcı barış ve istikrar ancak gerçek bölgesel girişimlerle sağlanabilir”

Kalıcı barış ve istikrarın ancak ilgili bölgesel aktörlerin gerçek bölgesel girişimleriyle sağlanabileceğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye ve BAE olarak hem ikili düzeyde hem de çok taraflı planlar aracılığıyla yapılacak bölgesel ekonomik iş birliğinin,  ihtiyaç duyulan istikrar ve barışın temeli olabileceğine inanıyoruz. Yemen, Filistin, Irak ve ötesi dâhil olmak üzere Orta Doğu'daki çeşitli çatışma bölgelerinde zorlu koşullar varlığını sürdürmektedir. Mevcut koşullar altında birçok ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşılamadığından, ekonomik eşitsizlikler tehlikeli boyutlara varmıştır. Genç işsizliği, gelir eşitsizliği, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, acilen ele alınması gereken kalıcı sorunlardan sadece birkaçıdır. Türkiye ve BAE, bölgedeki insani krizi hafifletmek için güçlerini birleştirebilir ve diğer ülkelerin de katılması için bir model oluşturabilir."

Önemli siyasi ve sosyal sorunlara yol açan gelir eşitsizliklerini durdurmak için önleyici tedbirler alınması gerektiğini dile getiren Altun, Türkiye ile BAE arasında aktif bir iş birliğinin bu sorunların hafifletilmesinin önünü açacağına ve ekonomik ve sosyal potansiyelin etkin bir şekilde kullanılmasına imkân vereceğine inandıklarını kaydetti.

Altun,“Burası fırsatlarla dolu ve kaynakları bol olan bir bölgedir. Dinamik nüfusumuz, beşeri sermayenin mevcudiyeti ve ekonominin canlı olması, bölgedeki refahın yaygınlaşması için elverişli bir zemin oluşturabilir. Özellikle genç nesillerimizin gelişimine olan güçlü bağlılığımızdan çok umutluyuz. ” ifadelerini kullandı.

“Her iki ülke de bölgesel iş birliğini artırmaya kararlı”

Türkiye-BAE ilişkilerinin tüm alanlarda artan iş birliğinin hem iki ülkenin hem de bölgenin çıkarına olduğunu karşılıklı olarak kabul etmekle birlikte son zamanlarda yeniden canlandığını hatırlatan Altun, “Büyük önem taşıyan güvenlik, ekonomik ve insani zorluklar karşısında, Türkiye'nin istikrarlı duruşu ve BAE'nin kritik öneme sahip dinamizmi kalıcı çözümler üretebilir.” dedi.

Altun, Türkiye ve BAE’nin bölgesel sorunlara pragmatik çözümler ararken, ikili ilişkilerini derinleştirmeye çalıştığını aktararak, her iki ülkenin de bölgesel iş birliğini arttırmaya ve yapıcı ekonomik bağlar oluşturacak yeni yatırım fırsatları yaratmaya kararlı olduğuna inandığını bildirdi.

Türkiye olarak bölgede  içinde hem zamana meydan okuyabilecek, hem de bölgesel barışın temeli olabilecek güçlü ekonomik bağlar ve diyalog mekanizmaları oluşturmak gerektiğine inandıklarını belirten Altun, “Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgemizde istikrar ve barışın tesis edilmesi için Körfez'deki kardeşlerimizle ilişkilerimizi güçlendirme anlayışı ile hareket etmektedir.” dedi.

#Fahrettin Altun
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