Fahrettin Altun'dan ABD Dışişleri Sözcüsü'nün paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Dışişleri Sözcüsü Price'ın paylaşımına ilişkin, "ABD kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir" dedi.
Dış Politika 24.02.2022, 16:11
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) bazı yabancı haber kuruluşlarına yönelik lisans kararına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Price'ın RTÜK'ün düzenlemesiyle ilgili eleştirisinin mesnetsiz olduğunu belirterek, "Egemenlik ve mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerin köşe taşlarıdır. ABD kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir." ifadelerini kullandı.
6
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15