banner38

"Ermenistan'a uzatılan barış elinin değerlendirilmesini bekliyoruz"

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelen ve burada düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, "Önemli konulardan biri de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Aliyev'in görüşmelerinin ardından Ermenistan'a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin değerlendirilmesini bekliyor, temenni ediyoruz. Bu sayede sadece Azerbaycan-Ermenistan veya Ermenistan-Türkiye değil bütün Kafkasya'da barışın, huzurun buna bağlı olarak da refahın hakim olması için gayret gösteriyoruz." dedi.

Dış Politika 01.02.2022, 20:35
"Ermenistan'a uzatılan barış elinin değerlendirilmesini bekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İki devlet tek millet olan Azerbaycan ve Türkiye, Kafkasya'ya barış ve huzurun gelmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.

Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Önce baş başa görüşen, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Akar ve Hasanov, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, "Değerli can kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Akar, "İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in çizdikleri çerçeve kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Şuşa Beyannamesi'nin önemine değinen Akar, "Şuşa Beyannamesi yolumuzu, stratejimizi belirleyici bir belge. Bu belge istikametinde yaptığımız çalışmalar var. Askeri eğitim, iş birliği konularındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte savunma sanayii, silahlı kuvvetlerimizin donanımı konusunda neler yapabileceğimizi de karşılıklı görüşmelerle belirliyoruz. Bu konularda da önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Temennimiz herkesin güven ve refah içinde yaşamını sürdürmesidir"

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren "Vatan Muharebesi" ile işgal altındaki topraklarını geri aldığını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Özellikle Karabağ'da yoğun bir çalışma var. Tarımdan hayvancılığa, endüstriden yollara kadar yoğun çalışma, yapılaşma var. Bu konuda da karşılıklı görüşmeler yoluyla ilerlemelerin nasıl olacağını, bunun savunma ve güvenliğe yansımalarını da değerlendirdik. Önemli konulardan biri de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Aliyev'in görüşmelerinin ardından Ermenistan'a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin değerlendirilmesini bekliyor, temenni ediyoruz. Bu sayede sadece Azerbaycan-Ermenistan veya Ermenistan-Türkiye değil bütün Kafkasya'da barışın, huzurun buna bağlı olarak da refahın hakim olması için gayret gösteriyoruz."

Azerbaycan ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesine yönelik gösterdikleri gayrete vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

"Bunun başka ülkelere karşı tehdit olmadığının bilinmesini istiyorum. Silahlı kuvvetlerimizin gelişmesi, ülkelerimizin ve milletimizin savunmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ordularımızın her geçen gün daha ileri gitmesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. 'İki devlet tek millet' olan Azerbaycan ve Türkiye'nin, Kafkasya'ya barış ve huzurun gelmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini herkes görüyor. Temennimiz bir an önce barışa, huzura kavuşarak herkesin güven ve refah içinde yaşamını sürdürmesidir."

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti.

Gerçekleştirdikleri görüşmelerde bölgedeki askeri ve siyasi durumu müzakere ettiklerini ifade eden Hasanov, "Ortak faaliyetlerimizin istikametlerini belirledik. Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı şekilde hayata geçirdiği faaliyetleri müzakere ettik." dedi.

44 gün süren "Vatan Muharebesi" sonrasında yapacakları çok işlerinin olduğunu belirten Hasanov, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Azerbaycan ordusunun yapısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ordu yapısına benzer reformlar yapıyoruz. Bu yönde TSK'nın Azerbaycan'a büyük desteği var. Bu konuda da büyük yol katettik. Milli Savunma Bakanına bir kez daha teşekkür ediyorum, tüm konularda bize destek veriyor. Kısa zamanda Azerbaycan ordusunun savaş yeteneğini artıracağından ve tüm uygulamaları hayata geçirerek TSK ile birlikte faaliyete hazır olacağından eminim."

Kaynak: AA
#milli savunma bakanı #hulusi akar #azerbaycan #hasanov
Yorumlar (0)
banner35
9
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11