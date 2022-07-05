Erdoğan,19 Temmuz'da İran'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Temmuz'da iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamında İran'a ziyarette bulunacak.
Dış Politika 05.07.2022, 15:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a günü birlik ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz Salı günü İran'a günübirlik ziyarette bulunacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelmesi bekleniyor.
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