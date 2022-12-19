Erdoğan, yurda döndü
Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'nin ardından özel uçak "TC-CAN" ile Doha'dan İstanbul'a döndü.
Dış Politika 19.12.2022, 09:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle katıldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'nin ardından özel uçak "TC-CAN" ile Doha'dan İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.
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