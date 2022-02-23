Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.

Sputnik'e konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan’ın, NATO liderler zirvesi sonrası Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Öte yandan iki lider, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasının ardından ilk kez görüşecek.