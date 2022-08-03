Erdoğan ve Putin 5 Ağustos'ta görüşecek

İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşecek. Kritik görüşmedeki öncelikli gündemin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri harekat olması bekleniyor. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru anlaşması da görüşmede ele alınacak.

Gözler Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinde..

Tahran'daki görüşmenin ardından iki lider 17 günde 2'nci kez bir araya gelecek.

Suriye'nin kuzeyine olası harekat öncelikli gündemde

Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat toplantının gündemindeki öncelikli başlık olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Rusya ile 2019'da imzalanan 10 maddelik anlaşmayı hatırlatacak. Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyecek.

Tahıl koridoru anlaşması da ele alınacak

Soçi'deki görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma sonrası oluşturulan tahıl koridoru da ele alınacak. Sahadaki son duruma mercek tutulacak.

İlk geminin yola çıkmasının ardından yeni sevkiyatların da sorun yaşanmadan gerçekleşebilmesi ve uluslararası pazarlara ulaşması adına atılacak adımlar konuşulacak.

Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme gelecek

Rusya-Ukrayna savaşı da iki liderin gündeminde olacak.

Erdoğan, savaşın son bulması adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade edecek. Kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirtecek.

Liderler, iki ülke ilişkilerini ve iş birliği konularını değerlendirecek

Ve iki ülke ilişkileri..

Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek.

Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.