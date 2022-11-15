Erdoğan ve Macron bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, İstanbul’da İstiklal Caddesindeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında iş birliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Tahıl koridorunun yoğun çabalarının ardından yeniden işlemeye başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın devamı için Avrupa Birliğinin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yunanistan’ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloga teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti.