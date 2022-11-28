Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Dış Politika 28.11.2022, 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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