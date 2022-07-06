Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı'nı törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Mahmud, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, merdivenlerde Türkiye ve Somali bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Mahmud, heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Törende, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Anıtkabir'i ziyaret etti

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Mahmud, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Mahmud, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Mahmud, deftere şunları yazdı:

"Tarihin zor günlerinde Türk milletine önderlik eden yüce bir komutan olmanız sizi barışa giden bu yolda Türk milletine bir meşale kılmıştır. 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkenizin bütün insanlığın ana düsturu olması gerektiği inancını paylaşıyoruz. Bu ilkenizden yola çıkarak hem kendi ülkemde hem de dışarıda barışın inşası ve sürdürülmesi için elimden gelen bütün çabayı harcayacağımı bilmenizi isterim.

Gönlü zengin milletinizin ülkemde barışın inşasına yaptığı katkı da sizin cihana barış getirme arzunuzun bir yansımadır. Yüce Türk Milletine, ülkeme verdikleri sonu gelmez katkılarından dolayı bir kez daha sizin huzurlarınızda teşekkürlerimi iletmek isterim. Saygılarımla."

Cumhurbaşkanı Mahmud ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'in müze bölümünü de gezdi.

Mahmud'a ziyarette Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eşlik etti.