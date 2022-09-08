Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu merkezin (Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi) diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyarette bulunduğu Hırvatistan'ın Sisak şehrinde Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu.

Sözlerine "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Sayın Aziz Efendi Hasanoviç, Sisak, Moslavina vilayetinin değerli sakinleri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, "Buradan sizlerin vasıtasıyla Hırvatistan ve Balkanlar'da yüreği bizimle çarpan tüm kardeşlerime, tüm dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 yıl aradan sonra dost ve müttefik Hırvatistan'ı tekrar ziyaret etmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sözlerimin hemen başında her birinize Türkiye'deki 85 milyon kardeşinizin selamlarını iletmek istiyorum. Hırvatistan'ın farklı şehirlerinden, Bosna Hersek'ten diğer çevre ülkelerden dost ve kardeşimizle buluşmamızı, kucaklaşmamızı nasip eden Rabb'ime hamdediyorum. Türkiye Hırvatistan iş birliğinin en anlamlı örneklerinden biri olan Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bu güzide esere şahsımın isminin verilmesi nezaketini gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasanoviç'e ve onların nezdinde tüm Hırvat makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum."

Sisak'ta bir İslam Kültür Merkezi inşa edilmesi konusunun ilk olarak Nisan 2016'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önceki Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç tarafından gündeme getirildiğini aktaran Erdoğan, "Kolinda Hanım projeye ülkemizin desteğini talep ettiğinde biz de hiç düşünmeden memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye 2018 yılı Aralık ayından itibaren TİKA'da dahil oldu. Sayın Kitaroviç'in 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında ise TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında bu konuda bir mutabakat zaptı imzalandı. Hamdolsun dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olan bu kıymetli eseri el birliğiyle tamamladık. Bu merkezin diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Ayrıca geleneksel ve modern tasarımları çok güzel bir şekilde birleştiren muhteşem mimarisiyle merkezin nehirler şehri Sisak'ın güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kıymetli eserin başta Sisak halkı olmak üzere tüm dost ve kardeşlere hayırlı olmasını diledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Hırvatistan ve Bosna Hersek'i birbirine bağlayan bir köprü görevi görecek

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Sisak'ta açılışı yapılan İslam Kültür Merkezi'nin Hırvatistan ve Bosna Hersek'i birbirine bağlayan bir köprü olduğunu söyledi.

Milanovic, Hırvatistan'ın Sisak kentindeki İslam Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin diyalog, barış, anlayış ve dostluğun inşasında önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Dinlere ve önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapan bu eski Hırvat kentinde günümüzde de dostluk ve barış hakim." dedi.

Farklılıklar arasında barış içinde yaşamanın her insan için bir mücadele olduğunu dile getiren Milanovic, "Sisak'ta uzun yıllardır kendi kimliğiyle İslam topluluğu yaşıyor. Hırvatistan için zor yıllar olan 1991'de Boşnak kardeşlerimiz Hırvatistan'ın yanında oldu." diye konuştu.

Milanovic, farklı dinlere inanmalarına rağmen insanların aynı mücadele için seferber olduğunu belirterek, "Mezarları da yan yana ve omuz omuza. Şu an bizi gördüklerini biliyorum. Bu merkez de onların cesareti, vatanseverliği ve mücadelesi için." dedi.

Geçmişteki anlaşmazlıkların unutulması ve ders çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Milanovic, "Açılışı yapılan bu merkeze her zaman saygıyla bakacağım. Ne yazık ki çok az katkı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Milanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Bu merkez aynı zamanda Hırvatistan ve Bosna Hersek'i birbirine bağlayan bir köprü görevi görecek." dedi.

Sisak İslam Kültür Merkezi

Hırvatistan İslam Birliği tarafından 2017'de başlatılan proje dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in 2019'daki Türkiye ziyareti sırasında Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Hırvatistan İslam Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptı ile tamamlandı.

Sisak'ta 12 bin metrekarelik alanda inşa edilen merkezin içerisinde bir cami ve idari bina bulunuyor.