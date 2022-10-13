Erdoğan: 'Rusya-Ukrayna savaşında hedefimiz akan kanı durdurmak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'ne katıldı.

Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde başlayan zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan'ın yanı sıra gözlemci üye statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko katılıyor.

Zirvenin ana oturumu öncesi liderler, aile fotoğrafı çektirdi.

CICA zirvesinde bölgesel ve uluslararası güncel konuların yanı sıra konferansın uluslararası örgüte dönüşmesiyle ilgili konular masaya yatırılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirvede liderlere hitap edecek.

Zirve'nin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'na gelen Erdoğan, karşılama töreninin ardından çektirilen aile fotoğrafında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle Zirve'nin genel oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Kurucularından olduğumuz konferansın genişletilmesine başından beri destek verdik. Dönem başkanlığımız sırasında da aynı şekilde devam ettik.

İnsanlık olarak güç dengelerinin değiştiği, ekonomiden gıda güvenliğine pek çok alanda ciddi imkanlarla karşılaştığımız dönemden geçiyoruz.

Türkiye olarak uzun süredir dünya beşten büyüktür diyerek bu duruma dikkat çekiyoruz. Dünyanın neresinde olursak olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın süreci bu gerçeği hepimize tekrar hatırlatmıştır.

Terör örgütlerine yardım eden oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor.

Afganistan'ı kendi kaderine terk etmemeli uluslararsı camiada desteklemeliyiz.

Toplam 5,6 milyar dolarlık insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız.

4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barışın sağlanması gerektiğini her zaman söylüyorum. Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durdurulmasını sağlamaktır. Türkiye olarak çok modlu ulaştırma kordirlarını teşvik ediyor, moder İpek Yolu'nun canlandırılmasını hedefliyoruz.

Kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesi enerji politikamızın hedeflerindendir.