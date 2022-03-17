Erdoğan, Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirdi.
Dış Politika 17.03.2022, 16:54 17.03.2022, 17:18
Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümü için yürüttüğü yoğun mekik diplomasisi sürüyor.
Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
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