Erdoğan-Putin görüşmesinin sonucu: Ayçiçek yağı yüklü 30 gemi Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Görüşmeye ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı.



Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye geleceği belirtildi.

TİCARETTE YENİ YOL HARİTASI



Başkan Erdoğan, ticarette yeni yol haritası önerdi. Başkan Erdoğan 'Dolar, Euro, Ruble, Altın ve Yuan'ı ticarette kullanabiliriz.' dedi.



PUTİN BEKLETİLEN GEMİLER İÇİN TALİMAT VERECEK



Azak'ta bekletilen gemiler ile ilgili Rus Lider Putin'in ise "Ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat verecek" bilgisi paylaşıldı.