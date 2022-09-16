Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı.
Dış Politika 16.09.2022, 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.
Görüşmede Ukrayna'da devam eden savaş ve tahıl koridoru başta olmak üzere bölgedeki önemli konuların ele alınması bekleniyor.
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