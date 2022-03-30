Erdoğan, Özbekistan'da halk oyunlarıyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere yaptığı Özbekistan ziyareti kapsamında ülkenin Urgenç kentinde çeşitli etkinliklerle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Görüşmelerimiz neticesinde güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız olan Özbekistan ile ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere yaptığı Özbekistan ziyareti kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev huzurunda 10 anlaşma imzalandı.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Hive şehrini ve kentteki İçan Kale bölgesini ziyaret etmek üzere geldiği Urgenç Havalimanı'nda çeşitli etkinliklerle karşılandı.

'İLİŞKİLERİMİZİ KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE YÜKSELTTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''4 yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuza, Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz neticesinde güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız olan Özbekistan ile ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.''