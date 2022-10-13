Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Dış Politika 13.10.2022, 11:19
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdüren Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü https://t.co/oitmyOtb3m pic.twitter.com/mDzH8wuQmg— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 13, 2022
Kaynak: AA
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