Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Dış Politika 16.09.2022, 16:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde resmi temaslarına devam eden Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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