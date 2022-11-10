Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Dış Politika 10.11.2022, 17:36
Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmenin ardından, "Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı" takdim edildi.
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