Erdoğan, Nijerli mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki ikili temasları kapsamında Bazoum ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.