Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 23-24 Mart'ta Belçika'ya ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Zirve marjında Erdoğan'ın, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Erdoğan, Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısının sınırlı olduğunu ancak programlar el verdiği ölçüde bu görüşmelerin gerçekleşeceğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek"

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem NATO ittifakının birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili çok önemli mesajlar vereceğini söyledi.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.