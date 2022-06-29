Erdoğan, NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

NATO Liderler Zirvesi İspanya'nın Başkenti Madrid'de başladı. Zirvenin açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı.

Stoltenberg, "Ukrayna için daha kapsamlı bir destek paketi kabul edeceğiz. Ukrayna'nın kendini savunması için çok daha fazlasını yapacağız. Ukrayna ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Zelenskiy de zirveye katılacak." dedi.

Erdoğan ve Biden'den samimi sohbet

NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden bir araya geldi. Tokalaşan iki lider daha sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile birlikte gazetecilere poz verdi.

İki lider daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yanına geçip ayak üstü sohbet etti.

Zirvede; Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları ve terörizm gibi konular ele alınacak.

Zirvede benimsenecek NATO Stratejik Konsepti, ittifakın 2030'a kadar izleyeceği politikalara yön verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvede Türkiye'nin tezlerini bir kez daha dile getirecek.

Gündemdeki başlıklara dair Türkiye'nin attığı adımları anlatacak. Erdoğan zirvedeki ilk ikili görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere bir dizi görüşme daha gerçekleştirecek.