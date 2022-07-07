Erdoğan, Malezya Başbakanı'nı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı.

Yakub'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakub'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Yakub'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Yakub, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yakub, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yakub, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Anıtkabir ziyareti

Konuk Başbakan Yakub, resmi karşılama öncesi Anıtkabir'i de ziyaret etti.

Tören Meydanı'ndan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Yakub, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Yakub, ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başbakan Yakub ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'in müze bölümünü de gezdi.

Yakub'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.