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Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüşme gerçekleştirdi.

Dış Politika 26.07.2022, 16:08 26.07.2022, 16:11
Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, savunma sanayii iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-Malezya ilişkileri ele alındı.

#erdoğan #Malezya Başbakanı
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