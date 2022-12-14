Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı
Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimi yapıldı.
Dış Politika 14.12.2022, 12:04 14.12.2022, 12:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Avaza Kongre Merkezi'nde önce Devlet Başkanları bir araya gelecek. Daha sonra da heyetlerarası görüşmeye geçilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.
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