Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.
Dış Politika 30.06.2022, 11:34 30.06.2022, 12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Sanchez'in NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
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