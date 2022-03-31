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Erdoğan'ın ziyareti Özbek basınında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret, ülkede yayımlanan tüm ulusal gazetelerde geniş yankı buldu.

Dış Politika 31.03.2022, 13:25
Erdoğan'ın ziyareti Özbek basınında geniş yankı buldu

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında geniş yer aldı.

Özbekistan'da yayınlanan tüm ulusal gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün sona eren iki günlük Özbekistan ziyaretini ilk sayfalarından duyurdu. Yeni Özbekistan, Halk Sözü, Özbekistan Avazı, Pravda Vostoka, Narodnoe Slovo, Milli Diriliş ve 21. Yüzyıl gazeteleri, Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretini manşetten verdi.

- “Özbek-Türk iş birliğinde yeni bir dönem başlıyor”

Özbekistan’ın resmi haber ajansı UzA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili yayınladığı haberi, okurlarına “Özbek-Türk iş birliğinin gelişmesinde yeni bir dönem başlıyor” başlığıyla duyurdu.

Türkiye’nin Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğu, 1996 yılında iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’nın imzalandığı hatırlatılan haberde, “Halklarımız asırlık tarihi, ortak dili, dini, değerleri ve gelenekleri ile birbirlerine sıkıca bağlıdır. Bugün ülkeler arasında karşılıklı güvene dayalı dostluk ilişkileri giderek güçleniyor.” ifadelerine yer verildi.

Görüşmelerin sonunda taraflar arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik bir dizi anlaşmanın imzalandığı kaydedilen haberde, bu çerçevede Türkiye’nin Anadolu Ajansı ile UzA arasında iş birliği anlaşmasının da imzalandığına dikkat çekildi.

- "Erdoğan'ın ziyareti verimli ve anlamlı geçti"

Halk Sözü gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini, manşetten verdiği haberle duyurdu. “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkeye ziyareti verimli ve anlamlı geçti” başlığıyla yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29-30 Mart tarihlerinde Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin detaylarına yer verildi. Haberde Özbek ve Türk halklarının yüzyıllar boyunca sıkı tarihi ve kültürel bağlarla birbirlerine sıkıca bağlı olan kardeş halklar olduğu, Türklerin Özbekistan’ı ata yurdu olarak kutsal gördüğü ve sevdiği aktarıldı.

Rusça yayınlanan Narodnoe Slovo gazetesi de Erdoğan’ın ziyaretini manşette "Özbekistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem” başlığıyla duyurdu. Haberde, ziyaret kapsamında yapılan Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısında, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli meselelerin ele alındığı, görüşmenin sonunda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 10’a yakın anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni inşa edilen Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk koyduğu aktarılan haberde, Erdoğan’ın bu parkı ziyaret eden ilk yabancı ülke devlet başkanı olduğu vurgulandı.

- "Ziyaret, ikili ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine taşıyacak"

Pravda Vostoka gazetesi de Erdoğan’ın ziyaretine manşette yer vererek ilk iki sayfasını Erdoğan’ın ziyareti ve Özbekistan-Türkiye ilişkilerine ayırdı.

Gazetenin "Yeni gerçeklerde Özbekistan-Türkiye ekonomik ilişkileri” başlıklı haberinde de son 5 yılda ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin 2,5 kat artarak Türkiye’nin 2021’de Özbekistan’ın en büyük 4. ticari ortağı olduğu vurgulandı.

“Görüşmeler sonucunda varılan anlaşmaların, ikili ilişkilerin yeni bir düzeye; kapsamlı bir stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmasını mümkün kıldı.” görüşlerine yer verilen haberde, “Ziyaret, G-20 üyesi olan Türkiye'nin, Özbekistan'ın Orta Asya'da lider ve lokomotif olma tutumunu desteklemesi açısından da dikkate değerdir.” denildi.

- "Ata yurdunuzun kapıları Türk kardeşlerimiz için her zaman açık"

Milli Diriliş gazetesi ise Özbek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türk heyetine hitaben söylediği "Ata yurdunuzun kapıları siz ekselansları ve tüm Türk kardeşlerimiz için her zaman açıktır." ifadesini manşette verdi.

Haberde, Mirziyoyev'in bu ziyaretin ikili iş birliğinin geliştirilmesi için yeni ve yüksek imkanlar sunacağına ilişkin açıklamalarına yer verildi.

- “Benim ilim dost ilidir”

21. Yüzyıl gazetesinde ise büyük mutasavvıf şairi Yunus Emre'nin “Benim dilim kuş dilidir, benim ilim dost ilidir” mısralarına atıfla “Benim ilim dost ilidir” başlığıyla manşette verilen haberde, Türkiye’nin en yakın dost ve kardeş ülke olduğu vurgulandı.

Haberde, iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dayalı dostça ilişkilerin günümüzde sürekli geliştiği dile getirilirken bu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkileri en üst düzeye taşıyacağı belirtildi.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Özbekistan #dış basın
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