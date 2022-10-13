Erdoğan ile Putin Astana'da bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'daki temasları kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Dış Politika 13.10.2022, 08:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan temaslarının 2. gününde Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. Zirvesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.
Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.
Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.
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