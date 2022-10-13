Erdoğan ile Putin Astana'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Dış Politika 13.10.2022, 13:19
Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı.
Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başlayan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi.
Hitabının ardından ikili görüşmelere geçen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı devam ediyor.
Enerjide iş birliği ve Ukrayna Savaşı ele alınacak
Toplantıda, Putin'in Avrupa'daki enerji krizinin çözümüne yönelik, "Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması" önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor.
İki liderin Rusya-Ukrayna savaşı ve ateşkes süreci ile Karadeniz Tahıl Koridoru'nu da ele alması öngörülüyor. Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.
Kaynak: AA
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