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Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde bir araya geldi.

Dış Politika 16.09.2022, 14:01 16.09.2022, 14:06
Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
#erdoğan #Hindistan Başbakanı
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