Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde bir araya geldi.
Dış Politika 16.09.2022, 14:01 16.09.2022, 14:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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