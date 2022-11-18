Erdoğan, Filistin halkına başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki bir binada çıkan ve 21 kişinin öldüğü yangın nedeniyle Filistin halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Dış Politika 18.11.2022, 13:51 18.11.2022, 13:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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