Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile bir araya geldi. Erdoğan, "Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi öncesinde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Zirvenin düzenleneceği Apurva Kempinski'de gerçekleşen görüşme öncesinde iki lider, kısa basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Widodo'ya şükranlarını ifade etti.
Başarıyla icra ettiği G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya'yı tebrik eden Erdoğan, seneye nisan ayında Endonezya'nın MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'den devralacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Endonezya'ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar dileyen Erdoğan, "Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor." diye konuştu.
Görüşme basına kapalı devam ediyor.
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