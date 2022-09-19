Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’deki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, geçen yıl açılan Türkevi’nde ABD Senatörü Chris Coons’u ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi'yi kabul etti.
Dış Politika 19.09.2022, 07:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Chris Coons’u kabul etti.
Görüşmede Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın yanısıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Erdoğan daha sonra ise Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da görüşmeye katıldı.
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