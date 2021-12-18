Erdoğan, Cezayir ve Nijer Başbakanı'nı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane ve Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul etti.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahamadou'yu kabulünde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.