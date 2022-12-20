Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüşme gerçekleştirdi.
Dış Politika 20.12.2022, 15:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile bir araya geldi.
.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılan görüşmenin ardından Ankara'ya hareket etti.
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